SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN - Haberler

SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Balaban Sokak'ta saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında yapılan tadilatta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çatıyı sardı. Yangını söndürmeye çalışan işçilerin müdahalesi yetersiz oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle, yarım saat içinde söndürüldü. Çatıda hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel