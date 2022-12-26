Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Diyar Sokağı'ndaki 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti, 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İtfaiye Güncel Haberler

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