Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Diyar Sokağı'ndaki 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti, 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title