Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Diyar Sokağı'ndaki 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti, 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel