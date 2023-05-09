Sultanbeyli'de beton mikseri devrildi: Şoför yaralandı

Sultanbeyli'de bir beton mikseri şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve yola devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, şoförün çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

SULTANBEYLİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadığı beton mikseri devrildi. Beton mikseri şoförü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi Molla Gürani Sokak ile Esra Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; Emre Ç. kullandığı 34 FZS 965 plakalı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü Emre Ç. yaralanırken, mikserdeki beton harçları yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Emre Ç'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.