Sultanbeyli'de bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu

Güncelleme:
Sultanbeyli'de bir binanın üçüncü katındaki balkondan beton parçalarının düşmesi sonucu park halindeki iki otomobil hasar gördü. Olayda yaralanan kimse olmazken, polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Sultanbeyli'de bir binanın üçüncü katındaki balkonunun çökmesi sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu, binanın önünde park halinde bulunan 2 otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, binanın camında asılı bulunan kağıtta, "Araçlarınızı balkon altına park etmeyelim. Bina yüzeyinden beton parçaları düşebilir. Sizin ve ailenizin güvenliği için yapılan uyarıyı dikkate alalım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
