Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı Sultanbeyli'de hafif ticari aracını yaktığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Sultanbeyli'de hafif ticari aracını yaktığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Battalgazi Mahallesi Alper Sokak'taki 06 HTN 48 plakalı hafif ticari aracı ateşe veren şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin aracın sahibi Fuat A. olduğunu tespit etti. Zanlı gözaltına alındı. AA / Metin Tokgöz - Güncel Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.