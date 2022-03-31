İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI - Haberler

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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu.

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00: 00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Resul Ocak idaresindeki 06 BDU 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 3 metre yükseklikteki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Resul Ocak, itfaiyenin yardımıyla kanaldan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Resul Ocak, hastaneye götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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