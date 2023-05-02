Sultanbeyli'de apartman çatısında yangın çıktı

Sultanbeyli'de bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Akşemsettin Mahallesi Ali Osman Efendi Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da yangının yan binaya sıçramasını önlemeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.