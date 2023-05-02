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Sultanbeyli'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Sultanbeyli'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

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Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangında itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

SULTANBEYLİ Akşemsettin Mahallesi Ali Osman Efendi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yan binaya sıçramasını önlemeye çalışıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

Yangından görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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