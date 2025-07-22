Sultanbeyli'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Sultanbeyli'de Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşturdu.
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Abdurrahmangazi Mahallesi İpekyolu Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler yoğun dumana neden oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel