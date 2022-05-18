Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmet Yesevi Mahallesi Balaban Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla binada oturanlar tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle binanın üst katındaki daire ile çatısında hasar meydana geldi.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

İstanbul, Balaban, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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