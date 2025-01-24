Sultanbeyli'de 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Battalgazi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel