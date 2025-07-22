Sultanbeyli'de 5 Katlı Bina Çatısında Yangın

Sultanbeyli'de 5 Katlı Bina Çatısında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrolden çıkarken, itfaiye ekipleri olay yerine hızla müdahale etti ve yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak binada hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken can kaybı ya da yaralanma olmadı. Binada hasar oluşurken ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş'ta Al Musrati krizi

Açtı ağzını yumdu gözünü: 2 yıllık paramı verin ancak öyle giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber

15 yıl sonra Avrupa'da mücadele edemeyecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.