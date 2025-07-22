Sultanbeyli'de 5 Katlı Bina Çatısında Yangın

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken can kaybı ya da yaralanma olmadı. Binada hasar oluşurken ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.