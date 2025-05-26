Sultanbeyli'de 5 Katlı Apartmanda Çatı Yangını

Sultanbeyli'de 5 Katlı Apartmanda Çatı Yangını
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Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Sultanbeyli'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adil Mahallesi Araç Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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