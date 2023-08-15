Sultanbeyli'de 4 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Abdurrahman Gazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadakiler dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.