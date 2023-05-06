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Sultanbeyli'de 4 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Sultanbeyli'de 4 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Güncel Haberler

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden Berat Yeni idaresindeki 55 SB 181 plakalı otomobil, önce aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne, sonra başka bir otomobile ve ardından kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yeni ile yolcu otobüsündeki muavin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Ankara Güncel Haberler

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