Sultanbeyli'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Sultanbeyli'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de, bir binanın giriş katında bulunan fırının bacasında başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sultanbeyli'de, bir binanın giriş katında bulunan fırının bacasında başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdurrahmangazi Mahallesi Petrol Yolu Caddesi Çatalpınar Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında yer alan fırının bacasında yangın çıktı. Yangın bir anda binanın çatısına sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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