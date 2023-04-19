SULTANAHMET CAMİİ, 5 SENELİK ARANIN ARDINDAN ZİYARETE AÇILIYOR

Sultanahmet Camii'nde 5 yıl önce başlayan resytorasyon çalışmalarında sona gelindi. Minarelerinden aydınlatma sistemine, çinilerinden halılarına kadar yenilenen cami açılış için artık saatler sayıyor. 2018 yılında başlayan çalışmaların son 5 aylık döneminde cami ziyarete ve ibadete kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Sultan Ahmet Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, "Her baktığımızda ecdadın buradaki el izini görmek, onların oradaki yapmış olduğu çalışmaları burada sergilemek bize gurur veriyor" dedi.

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Çelebi, "Bütün kalemkarlar çalışmaları yüksek kotta işliyorlar. Zorluk değil ama zaman alıcı şeylerdi, buradaki birçok çalışma bize keyif verdi. Her ne iş varsa, kalem işleri de dahil hepsinin özgün olanına indik. Her baktığımızda ecdadın buradaki el izini görmek, onların oradaki yapmış olduğu çalışmaları burada sergilemek bize gurur veriyor. Bütün yorgunluğumuzu da alıyor. Bayramın ilk günü Cuma namazıyla, Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle inşallah camimizi 5 senelik bir aradan sonra açacağız, tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

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