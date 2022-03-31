Sultan Tipu'nun İngilizlere karşı zaferini yansıtan eser 658 bin dolara satıldı

"Maisur Kaplanı" olarak bilinen Hint hükümdarı Sultan Tipu'nun, Pollilur Savaşı'nda İngiliz birliklerine karşı 1780'de kazandığı zaferin tasvir edildiği duvar resmi 658 bin dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre, İngiliz müzayede evi Sotheby's'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde satışa çıkan ve 10 büyük levhadan oluşan, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki resim, Pollilur Savaşı'nı yansıtıyor.

Maisur Krallığı Hükümdarı Haider Ali ve "Maisur Kaplanı" olarak da bilinen oğlu Sultan Tipu'nun Pollilur Savaşı'ndaki galibiyetinin yansıtıldığı resim, 658 bin dolara sahibini buldu.

Sultan Tipu'nun askerlerini filin üzerindeki tahtırevandan yönettiği görülen resmin bazı kısımlarında mürekkep ve guaj pigmentleri bulunduğu belirtildi.

Tarihçi William Dalrymple, resim için, "sömürgeciliğin yenilgiye uğratılmasını yansıtan, hayatta kalan en büyük Hint resmi olduğu muhtemel." dedi.