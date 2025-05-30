Sultan Sazlığı'ndaki Ahşap Yol Yenilendi

Sultan Sazlığı'ndaki Ahşap Yol Yenilendi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sazlığı'nda 600 metrelik ahşap yürüyüş yolunun yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu adımın turizmi teşvik edeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Sultan Sazlığı'nda başlatılan ahşap yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 600 metrelik yürüyüş yolunda başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nın içinden geçen ahşap yürüyüş yolunun yenilenerek, turizmin hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Kayseri'nin doğa ve turizm zenginliklerini ön plana çıkarmaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Zenginlikler şehri, doğa ve tarih değerleriyle Kayseri'mizin önemli tabiat varlığından birisi olan Sultan Sazlığımız her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bizler de bu değerimize sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Sultan Sazlığı'nın içerisinden geçen turistik ahşap yürüyüş yolumuzun 600 metrelik kısmını kısa bir zamanda yeniledik. Yolun onarımlarını da gerçekleştirdik. Turistlerimize, turizme ve şehrimize hayırlı olsun, bereket getirsin."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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