Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın mesire alanlarına bakım yapıldı - Haberler

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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın mesire alanlarına bakım yapıldı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın mesire alanlarına bakım yapıldı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı mesire alanlarında bakım çalışması yapıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı mesire alanlarında bakım çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak kullanım alanlarında bulunan piknik masaları, ayaklı mangallar tadilata alınıp boyanırken çevre ve su temizliği de yapıldı.

2021 yılında 49 bin kişinin ziyaret ettiği Sultan Sazlığı Milli Parkı yalnızca doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin değil, piknik yapmak isteyen vatandaşların da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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