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Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kayseri'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 120 hektar alan zarar gördü.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Sabaha karşı söndürülen yangının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışma yaptı.

İlk belirlemelere göre, sazlıkta 120 hektar alan yandı.

Yangında zarar gören alan dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde farklı noktalarda geniş alanların yandığı, bazı bölgelerde ise sulak alanların yangının yayılmasını engellediği görülüyor.

Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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