Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın - Haberler

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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Mahmut Kılınç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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