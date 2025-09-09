Sultan Kabus Ulu Camisi: Umman'ın Görkemli Ulusal Sembolü

Umman'ın başkenti Muskat'ın merkezinde yükselen Sultan Kabus Ulu Camisi, ülkenin en görkemli ulusal sembollerinden biri olarak dikkati çekiyor.

1970'ten 2020'deki vefatına kadar Umman'ı yöneten Sultan Kabus bin Said'in emriyle inşa edilen ve 416 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde yükselen cami 2001 yılında ibadete açıldı.

Aynı anda 20 bin kişinin ibadet edebileceği kapasitesiyle öne çıkan yapı, İslam mirasından ilham alan zarif süslemeleri, görkemli mimarisi ve ince detaylarıyla adeta estetiğin diliyle konuşuyor.

Caminin zemini, tek parça halinde dokunmuş devasa el halısıyla kaplanırken, kubbenin merkezinde yer alan ihtişamlı kristal avize de mekana ayrı bir ihtişam katıyor.

Sultan Kabus Ulu Camisi, yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda kültürel bir şaheser olarak kabul ediliyor. Muskat'a yolu düşenler için şehrin ruhunu yansıtan mutlaka görülmesi gereken bir mekan olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, camiye ulaşırken ağaçlarla çevrili yaya yollarından geçerek adeta ibadet öncesi manevi bir hazırlık atmosferine adım atıyor.