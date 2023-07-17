Sultan Irmak Davasında Tutuklu Sanıklar Beraat Etti

Sultan Irmak'ın bir apartman dairesinde başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili devam eden davada mahkeme heyetince, tutuklu sanıklar Berk Tekcan'ın oy çokluğuyla, Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı'n ise oy birliği ile ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca, Kadir Çeribaşı ve Sultan Irmak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanının cumhuriyet savcısına söz vermesi üzerine, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasının tekrar etti. Mütalaaya karşın savunma yapan sanıklar, haklarında bulunan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyeleri ile birlikte beraatlerini mahkeme heyetinden talep etti. Sanık Tekcan, maktul Sultan Irmak ile aralarındaki ilişkide bir sorun olmadığını tekrarlarken, "Maktul Sultan'ı öyle gördüğümde dünyam başıma yıkıldı. Oturup ağladım. Başından akan kanı görünce her şey karıştı bende, hatırlamıyorum. Hatırladıklarım da kesik kesik. Ben Sultan'ı öldürmedim" diye konuştu.

Sanık beyanlarının ardından duruşmaya verilen ara sonrası kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Berk Tekcan'ın oy çokluğuyla, Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı'n ise oy birliği ile ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kararı duyan maktulün yakınları, izleyici kısmındaki barikatlardan atlamak suretiyle sanıkların oturduğu tarafa geçmeye çalıştı. Sanıklara ve mahkeme heyetine saldırmaya çalışan kişilere, duruşmada güvenlik sebebiyle bulunan, çevik kuvvet polisleri müdahale etti. - ANKARA