Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan eski sevgiliye yakalama kararı

ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 21 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldıktan sonra ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırılan Soner Bolat (31) hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu elinde silahla kesip, 'Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüzünde ikinci derece yanıklar ve lekeler oluşan Sultan S., adli kontrol tedbirinin kaldırılması ardından DHA'ya yaptığı açıklamada Soner Bolat'ın ev hapsindeyken de kendisine yönelik tehditlerini sürdürdüğünü söylemişti. Sultan S., "Bugün öğrendim ki kendisinin psikolojisi bozulmuş ve çalışamadığı için ev hapsine itiraz etmiş. İtiraz dilekçesi kabul olmuş. Artık ev hapsinde de değil kendisi. Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Ben tek başıma ekmek, su bile almaya gidemiyorum. Aynaya bakamıyorum, psikolojim berbat oldu. Yüzümde yaralar var. Zorla alıkoydu ve beni zorla öptü. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam. Yarın belki çok geç olabilir. Bir an önce tutuklanmasını ve ceza almasını istiyorum" demişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haluk KARAASLAN/ ANKARA, -