Sultan'ı sokak ortasında öldüren eşi tutuklandı KONYA'da ayrı yaşadığı eşi Sultan Pınarbaşı'yı (34) karşılaştığı sokakta bıçaklayarak öldüren Süleyman Pınarbaşı (45) tutuklandı. KONYA'da ayrı yaşadığı eşi Sultan Pınarbaşı'yı (34) karşılaştığı sokakta bıçaklayarak öldüren Süleyman Pınarbaşı (45) tutuklandı. Pınarbaşı, ilk ifadesinde, "Eşimle ayrı yaşıyoruz. Çocuklarımı göremediğim için tartışmıştık. Uzaklaştırma kararı verilmişti. Sokakta görünce tartıştık. Bir anlık sinirlendim ve bıçakladım" dedi. Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Süleyman Pınarbaşı, sokakta karşılaşıp tartıştığı, plastik fabrikasında çalışan ve ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi Sultan Pınarbaşı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Sultan Pınarbaşı, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Süleyman Pınarbaşı, polis tarafından yakalandı. UZAKLAŞTIRMA KARARI Pınarbaşı çiftinin bir süredir ayrı yaşadığı, yaklaşık 8 ay önce Süleyman Pınarbaşı'nın çocuklarını göremediği iddiasıyla eşi Sultan Pınarbaşı ile tartıştığı ve ardından hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Karardan sonra Antalya'da yaşamaya başladığını belirten Süleyman Pınarbaşı, ifadesinde, "Eşimle ayrı yaşıyoruz. Çocuklarımı göremediğim için daha önce tartışmıştık. Uzaklaştırma kararı verilmişti. Bir süre Antalya'da kaldıktan sonra Ilgın'a geri döndüm. Hurdacılık yapmaya başladım. Eşimi sokakta görünce tartıştık. Bir anlık sinirlendim ve bıçakladım" dedi. Süleyman Pınarbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel Antalya Ilgın Güncel Haberler

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