Süloğlu'nda yağmur ve şükür duası yapıldı

Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Muhtarlık öncülüğünde köyün düğün salonunda gerçekleştirilen duada eller, bolluk ve bereket için açıldı.

Muhtar Süleyman Akın, AA muhabirine geleneksel hale getirdikleri yağmur ve şükür duasını bu yılda yaptıklarını söyledi.

Bahar aylarının güzel yağışlarla geçtiğini belirten Akın, "Şükürler olsun faydalı yağışlar aldık. İnşallah bereketli bir tarım sezonu geçireceğiz. Bu yağışlarla yüksek rekolte bekliyoruz. Duamıza katılan herkese çok teşekkürler." dedi.

Duaya, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle komşu köylerden yaklaşık bin kişi katıldı. Duanın ardından katılımcılara pilav ve tatlı ikramında bulunuldu.