Süloğlu'nda öğrenciler tarımı sera faaliyetleri yaparak öğreniyor

SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda tarımın sevdirilmesi amacıyla başlatılan "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi" kapsamında öğrenciler sarımsak hasadı gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı arka bahçesindeki serada ekim ve hasat etkinlikleri devam ediyor.

Öğrencilere tarımın sevdirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda ekim yapan öğrenciler, daha önce ekimi yapılan sarımsakların sökümünü de gerçekleştirdi.

Etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Kaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler hasadını yaptıkları sarımsakları evlerine götürdü.