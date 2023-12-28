Süloğlu'da Birlik Meclis Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Süloğlu'nda Birlik Meclis aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri seçimi yapıldı, ilçeye bağlı köylerin genel durumu görüşüldü.

Okur, toplantı sonunda İl Genel Meclisi üyelerine ve muhtarlara teşekkür ederek, yeni yılda yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla toplantı düzenlendi

Süloğlu'nda eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıya, Süloğlu Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, şube müdürleri, Cumhuriyet Ortaokulu ve Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi zümre başkanları katıldı.

Eğitim alanında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, yeni yıla ilişkin planlama yapıldı.

Batı, Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Havsa Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Batı'ya Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan da eşlik etti.

Batı, sınıfları ziyaret ederek öğrenmek ve öğrencilerle görüştü.

Daha sonra okul müdüründen çalışmalar hakkında bilgi alan Batı, atölyeleri gezerek yapılan çalışmalar inceledi.