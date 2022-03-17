Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesine "Özel eğitim sınıfı" yapılıyor

Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Özel eğitim sınıfı" yapımına başlandı.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Özgür Kaya okulu ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları inceleyen Kaya, özel eğitim sınıfının yapımının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

İlçedeki tüm okullara özel eğitim sınıfı kazandırmak istediklerini aktaran Kaya, "Özel öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitim almaları için devletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İlçemiz okullarının ihtiyaç ve sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey tüm öğrencilerimizin hak ettikleri eğitime ulaşmalarını sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.