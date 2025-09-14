Haberler

Süleymanpaşa ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda evinde uyuşturucu bulunan O.O. gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde de ruhsatsız tabanca ve sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi O.O. gözaltına alındı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine T.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
