Süleymanpaşa ve Çorlu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, Çorlu ilçesinde ise bir başka şüphelinin üst aramasında hem ruhsatsız tabanca hem de sentetik uyuşturucu bulundu. Her iki olayda şüpheliler gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.