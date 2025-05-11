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Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları

Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları
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Süleymanpaşa ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ek olarak, Yavuz Mahallesi'nde durdurulan bir şüphelinin üstünde de uyuşturucu bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde E.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde şüphe üzerine B.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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