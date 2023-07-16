Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uzunlar, gece gündüz çalışarak ilçeye daha fazla hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti. Güler ise Uzunlar'a başarılar diledi. Ayrıca, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz spor kursları açıldı. Kadir Albayrak, Muratlı ilçesindeki kursları ziyaret ederek ücretsiz kurslar hakkında bilgi aldı.