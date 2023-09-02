Süleymanpaşa İlçesinde Okul Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden malzeme çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren H.G. ve Y.Y. isimli şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.