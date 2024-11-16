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Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi, Türkiye Şampiyonu Oldu

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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, 'Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal' kategorisinde birinci olarak Tekirdağ'ı gururlandırdı. Eğitmen Fırat Nalcıoğlu, bu başarıyı Trakya'da bir ilki başardıklarını vurgulayarak, halk oyunlarının yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü halk oyunları ekibi birinci oldu.

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Denizli'de 7-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil etti.

Farklı illerden 14 ekibin katılığı şampiyonada, Tekirdağ halk oyunları ekibi "Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal" kategorisinde şampiyon oldu.

Halk oyunları eğitmeni Fırat Nalcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları birincilikle Tekirdağ'da bir ilki başardıklarını söyledi.

Şampiyonada Tekirdağ'ın en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Nalcıoğlu, "2024 başında başladık çalışmalarımıza, yorucu ve güzel bir süreç oldu. Uzun süredir beraber çalıştığımız öğrencilerimizle beraber şampiyonaya odaklanmıştık. Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal kategorisinde Trakya'da daha önce böyle bir başarıya imza atılmamıştı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bizler istiyoruz ki, kültürümüzün temel taşı olan halk oyunları ölmesin bu başarılar göz ardı edilmesin. Gençlerimiz kötü alışkanlıklara yöneleceklerine kültürümüze yönelsinler. Bu başarıyı tüm Tekirdağ'a ve Trakya bölgesine armağan ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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