Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Süleymanpaşa ilçesinde yapılan polis operasyonları sonucunda evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda çeşitli uyuşturucu haplar ve silahlarla birlikte ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanapaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.B.R'yi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde ruhsatsız tabanca bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.