Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan polis operasyonları sonucunda evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda çeşitli uyuşturucu haplar ve silahlarla birlikte ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanapaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.B.R'yi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde ruhsatsız tabanca bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.