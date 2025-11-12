Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ve elektronik sigara ele geçirildi. Narkotik ekipleri, şüpheli şahısları durdurarak gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aydoğdu Mahellesi'nde şüphe üzerine A.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 115 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Elektronik sigara ele geçirildi
Çorlu ilçesinde 35 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yaptı.
Ekipleri ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan Ö.İ'nin üst aramasında 35 elektronik sigara ele geçirdi.
Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.
Üst aramasından uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.