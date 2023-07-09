Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir evde yapılan operasyonda 40 uyuşturucu hap, 52 gram skunk ve ruhsatsız an tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.