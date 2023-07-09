Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
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Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir evde yapılan operasyonda 40 uyuşturucu hap, 52 gram skunk ve ruhsatsız an tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap, 52 gram skunk ve ruhsatsız an tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.G. emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel