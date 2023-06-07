Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.E. ve D.G'nin evlerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.E. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları R.Ö ve G.A'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.