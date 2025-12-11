Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde bulunan bir evde F.D. isimli kişi gözaltına alınırken, Çorlu'da da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen E.Ö. gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi F.D. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen E.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel