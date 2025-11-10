Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine ev sahibi E.Y. gözaltına alındı. Çorlu'da da başka bir şüphelinin üst aramasında sentetik uyuşturucu bulundu ve H.D. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100.Yıl Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi E.Y. gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.D'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel