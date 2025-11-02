Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonlarda iki şüpheli, evinde ve üstünde uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi T.K. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen F.F.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel