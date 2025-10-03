Haberler

Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Süleymanpaşa ilçesinde evde yapılan uyuşturucu operasyonunda ev sahibi B.S. gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde ise üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.B. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi B.S. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.B'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
