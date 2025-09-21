Haberler

Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı ve 11 Bin Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da, uyuşturucu madde bulan emniyet ekipleri, evinde uyuşturucu bulanan R.K.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Çorlu'da ise kaçakçılık önlemleri kapsamında 11 bin makaron ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi R.K. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Çorlu'da 11 bin makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 11 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramada, 11 bin makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Hayatı kabusa döndü! 'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi

'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor

Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.