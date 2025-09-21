Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı ve 11 Bin Makaron Ele Geçirildi
Süleymanpaşa'da, uyuşturucu madde bulan emniyet ekipleri, evinde uyuşturucu bulanan R.K.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Çorlu'da ise kaçakçılık önlemleri kapsamında 11 bin makaron ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi R.K. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu'da 11 bin makaron ele geçirildi
Çorlu ilçesinde 11 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezinde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramada, 11 bin makaron ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.