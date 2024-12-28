Süleymanpaşa'da Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü ilçede, sisin yüksek kesimlerde gün boyu etkili olması bekleniyor. Ganos Dağı eteklerindeki sis dronla görüntülendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü ilçede, sisin yüksek kesimlerde gün boyu etkili olması bekleniyor.
Ganos Dağı eteklerindeki sis, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel