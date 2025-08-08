Süleymanpaşa'da Metruk Bina Yıkıldı

Süleymanpaşa'da Metruk Bina Yıkıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, can ve mal güvenliğini tehdit eden bir metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı. Ekipler, mahalledeki apartmanda yaşayan kişileri tedbir amaçlı tahliye etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çevre güvenliğini tehdit eden metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince Ertuğrul Mahallesi'nde bir binanın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.

Metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda yaşayan kişiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alınan önlemlerin ardından ekipler, metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
