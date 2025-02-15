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Süleymanpaşa'da Kardeş Camiler Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Süleymanpaşa'da Kardeş Camiler Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi
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Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 'Kardeş camiler buluşması' etkinliğinde çocuklar ve gençler bir araya geldi. Etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı ve milli, manevi değerler öğretildi.

Süleymanpaşa ilçesinde "Kardeş camiler buluşması" etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafındnan düzenlene etkinlikte, çocuklar ve gençler camide bir araya geldi.

Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuk ve gençlere milli ve manevi değerler hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında her hafta bir cami çocuklar için süsleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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