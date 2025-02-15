Süleymanpaşa'da Kardeş Camiler Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Süleymanpaşa ilçesinde "Kardeş camiler buluşması" etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafındnan düzenlene etkinlikte, çocuklar ve gençler camide bir araya geldi.

Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuk ve gençlere milli ve manevi değerler hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında her hafta bir cami çocuklar için süsleniyor.