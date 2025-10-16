Süleymanpaşa'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu

Süleymanpaşa ilçesinde 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yapılan aramada 13 bin makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çorlu'da 19 şişe sahte içki ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 19 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin çantasında 19 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirildi

Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında 56 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.