Haberler

Süleymanpaşa'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde emniyet ekipleri, kaçak tütün mamulleri ve sahte içki operasyonları gerçekleştirdi. 13 bin makaron ele geçirilirken, Çorlu'da 19 şişe sahte içki ve Şarköy'de sentetik ecza hapı bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yapılan aramada 13 bin makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çorlu'da 19 şişe sahte içki ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 19 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin çantasında 19 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirildi

Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında 56 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.