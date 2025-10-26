Süleymanpaşa'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Süleymanpaşa ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen A.K. gözaltına alındı. Ayrıca, Değirmenaltı Mahallesi'nde durdurulan B.U.'da sentetik uyuşturucu bulundu ve gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi A.K. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine B.U'yu durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel